Lierse geraakt op half besneeuwd veld niet voorbij Union en moet zijn eerste plaats afstaan aan Antwerp

Foto: © photonews

Union Saint-Gilloise en Lierse hebben elkaar na een zoutloze pot voetbal logischerwijs op 0-0 gehouden. Opvallendste feit in de hoofdstad was het veld dat niet volledig sneeuwvrij raakte.

Een voetbalmatch in een leeg Koning Boudewijnstadion, het blijft triestig om zien. Op de koop toe schoten de vrijwilligers van Union te laat in actie om het veld volledig sneeuwvrij te maken. Gelukkig kregen we op de Heizel geen parodie op het patroon dat zich zaterdag in Almelo aftekende. (Lees er HIER meer over)

Aanvallen over rechts

De grasmat lag er best bespeelbaar bij, dat vond ook Yanick Aguemon. De winger rolde met zijn imposante versnelling voortdurend de rechterflank op. Zijn voorzetten bereikten echter nooit een Brusselse ploegmaat. De bezoekers uit Lier staken zich lange tijd weg. Pas halverwege de eerste periode liet Zizo zich een keer opmerken met een actie. Pietro Perdichizzi ging aan de noodrem hangen en incasseerde geel.

De wedstrijd kabbelde richting rust en net dan volgde toch wat gevaar. De pijlsnelle Ayub Masika bediende Aurélien Joachim, die de bal achter zijn steunbeen nipt naast duwde. Aan de overzijde moest Mike Vanhamel nog twee keer gepast tussenkomen.

In de tweede periode kregen we hetzelfde spelbeeld te zien. Af en toe een bevlieging van Masika of Aguemon, maar toch vooral onmondigheid in beide grote rechthoeken. Joachim en Nicolas Rajsel kwamen nog het dichtst bij de winnende treffer voor hun ploeg, maar beide spitsen misten scherpte.

Door de puntendeling moet Lierse zijn eerste plaats in de stand afstaan aan rivaal Antwerp, dat eerder op de dag won bij Cercle Brugge (0-1). Union blijft zevende in de tweede periode.