Lof voor Lukaku en Mirallas: "We speelden de perfecte match, vooral die tweede helft"

Foto: © photonews

Everton heeft deze namiddag voor dé verrassing van de speeldag in de Premier League gezorgd. De Toffees klopten Manchester City met 4-0 en achteraf was er dan ook een tevreden manager Ronald Koeman te bespeuren.

Koeman lachte breed. "Dit kan je vooraf niet voorspellen", zei hij bij de BBC. "Een ploeg als City is altijd een moeilijke tegenstander, maar we hebben eigenlijk de perfecte wedstrijd gespeeld. Vooral die tweede helft, daarin waren we op alle vlakken top. We scoorden op het juiste moment (Lukaku, nvdr.) en die goal net na rust maakte het hen nog moeilijker."

Daarmee gaf hij zijn goeie vriend Pep Guardiola wel een serieuze klap. "Ze zullen wel een beter resultaat verwacht hebben, deze nederlaag zal hard aankomen. Maar Pep weet hoe hij hier sterker moet uitkomen. Dat komt wel goed."