Ex-speler Cercle zorgt voor belangrijke zege Antwerp, dat nieuwe leider in 1B is!

Foto: DP

Antwerp ging op bezoek bij Cercle Brugge met een duidelijk doel: winst bracht hen voorbij Roeselare én zelfs minstens enkele uren aan de leiding in 1e nationale B.

Met Buyl, Owusu en Haroun trokken liefst drie ex-spelers van Cercle Brugge naar Jan Breydel. Bij de thuisploeg moest coach Riga dan weer bijzonder hard puzzelen. Van Damme, Lentz, Vanbelle en De Schryver misten de wedstrijd tegen de Great Old, Mathieu Maertens was geschorst.

Antwerp trok furieus uit de startblokken, maar erg veel tempo of niveau zat er niet in de wedstrijd in de eerste 45 minuten. Het was zoeken naar schaarse kansjes, al gaven de fans van de bezoekers wel alles. Zij waren in volle getale afgekomen en overstemden het thuispubliek meermaals.

Na de pauze nam The Great Old de wedstrijd wel in handen. Vleminckx viel snedig in, maar moest na een kwartier alweer het veld verlaten met een blessure. Buyl kwam in zijn plaats en mocht zo tegen zijn ex-club een halfuurtje opdraven. Het zou meteen renderen, want halfweg de tweede helft werd het 0-1.

Dierckx - ook een kenner van Jan Breydel - zorgde voor de voorzet, Buyl wist de netten bol te zetten. Owusu en co kregen nog enkele grote kansen om er 0-2 van te maken, maar het bleef bij een erg krappe zege voor stamnummer 1. Cercle Brugge kwam niet meer in het stuk voor.

Opmerkelijk: Antwerp is zo voorlopig de nieuwe leider in eerste nationale B. Het heeft een punt meer dan Roeselare en twee punten meer dan Lierse, dat later vanavond nog speelt in het Koning Boudewijnstadion tegen Union.