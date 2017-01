Deze 10 Belgen kunnen deze winter nog een spraakmakende transfer maken

De wintermercato heeft goud in het land. Axel Witsel maakte al een miljoenentransfer naar China, maar hij zal lang niet de eerste of enige Belg zijn die deze zomer een (spraakmakende) transfer zal maken. Want de Belgen zijn hot, op alle niveaus.

Nicolas Lombaerts

De heetste aardappel van het moment is die van Nicolas Lombaerts. Gent, Club Brugge, Anderlecht, diverse Turkse topclubs, ... De aandacht voor de verdediger van Zenit Sint-Petersburg is allerminst klein te noemen.

Of hij ook daadwerkelijk een transfer gaat maken? Dat ligt een beetje in de handen van de nukkige Russen. Maar voor het juiste bedrag is er zeker veel mogelijk.

Petit Pélé Mboyo

De aanvaller kwam als een komeet aan het firmament, maar kon zich bij Gent en Genk daarna nooit echt doorzetten richting de absolute voetbaltop. De voorbije maanden kwam hij ook bij Sion door allerhande blessures niet aan spelen toe.

Mogelijk wordt hem vanuit België een reddingsboei toegegooid. Tot op heden heeft dat echter nog geen soelaas geboden, dus rest de vraag welk team hem uiteindelijk gaat binnenhalen.

Dario van den Buijs

De zoon van Stakke maakt het mooie weer in Nederland en komt zo uiteraard in de spotlights terecht. Zulte Waregem én KV Mechelen informeerden al, terwijl ook Heracles Almelo concreet was.

De centrale verdediger is goed bezig en mag dus dromen van een stap hogerop. Daar kan hij meer ervaring opdoen en verder bouwen aan zijn carrière.

Michy Batshuayi & Charly Musonda Jr.

Batshuayi greep dan wel zijn kans in de FA Cup met een doelpunt, toch is tot eind januari een uitleenbeurt een optie voor Chelsea. De jonge centrumspits moet aan spelen toekomen en kijkt daarom met argusogen uit naar een eventuele andere optie.

Voor Charly Musonda Jr. is dat zelfs een zekerheidje. Bij Chelsea lijkt hij niet meteen aan de bak te komen, terwijl hij bij Betis teruggestuurd werd. AS Roma wil hem graag huren en maakt het meeste kans.

Radja Nainggolan

Als AS Roma Charly Musonda Jr. op huurbasis krijgt, dan zal dat tegen een prijs zijn. Mogelijk wil Chelsea zo namelijk iets makkelijker Radja Nainggolan losweken bij de Romeinen.

Die ligt in de bovenste schuif van Conte en het transferbedrag zou 60 miljoen euro of meer kunnen worden. Spannende tijden breken aan voor de Rode Duivel in de Serie A. "Elke mercato is er wel een gerucht rondom mij, maar ik had nog maar drie clubs", gaf hij daarover zelf afgelopen zomer aan.

Dries Mertens

Over sterk presterende Rode Duivels in de Serie A gesproken: ook Dries Mertens zit dichter dan ooit bij een toptransfer. De hele voetbalwereld ligt aan zijn voeten, tijd om te cashen?

Toegegeven: Mertens en eega Kerkhofs voelen zich opperbest in Napels, dus een fikse contractverbetering kan ook nog steeds in de lijn der mogelijkheden liggen.

Senna Miangue

Voor Senna Miangue is het bij Internazionale wat moeilijker sinds Frank De Boer er vertrok. Hoog tijd dus voor hem om speelminuten te gaan genereren bij een ander team.

Verschillende Belgische clubs aasden op Miangue, maar ook enkele laagvliegers uit de Serie A zien wel heil in de linksachter. Wat zeker is: een transfer is nakend.

Steven Defour

Steven Defour speelt bij Burnley dan misschien wel vaak, hij gaf toch al aan dat een transfer naar China hem wel iets zou zeggen. Zijn club heeft met Joey Barton alvast een alternatief aangetrokken.

Nog meer Belgen werden al gelinkt aan een spraakmakende overstap richting China, maar vooral Defour zou er wel oren naar hebben. Benieuwd of ze hem nog kunnen losweken.

Dedryck Boyata

En dan is er nog Dedryck Boyata. De Rode Duivel zou wel eens naar Anderlecht kunnen komen. Al zijn er ook clubs uit de Engelse tweede klasse in hem geïnteresseerd.

Tot een (huur)deal lijkt het deze winter sowieso te komen, want bij Celtic lijkt zijn verhaal niet meteen een groot vervolg te gaan kennen. Op te volgen.