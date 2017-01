Jeugd Gent Ladies speelt gelijk in internationaal duel

Foto: © Louis Evrard

De Gent Ladies bouwen aan de toekomst met heel wat jeugdteams bij de dames. En ook die jeugdteams gaan nu internationaal.

Zowel de U13 als de U15 gaan namelijk aan de bak in de Topshelf GSA Europa league, waar ze teams uit Nederland en Duitsland treffen in een Europese competitie.

De U13 speelde zijn eerste wedstrijd al tegen DIA. Het werd een felbevochten wedstrijd, waar uiteindelijk een 3-3 gelijkspel uit de bus viel. De jeugd werkt aan de toekomst, zo zijn er ook krokus- en paasstages.

Alle informatie over de stages kan u vinden via de webstek van de Gent Ladies. De speelsters worden in leeftijden van 8 tot 15 jaar onderverdeeld, dus voor iedereen wat wils.