Drie Duitse clubs tonen allemaal interesse om goudhaantje weg te pikken bij Genk

Foto: © photonews

Leandro Trossard is zich aan het opwerpen als de vervanger voor Thomas Buffel in de nabije toekomst. Maar de prestaties van de jonge winger zijn ook niet aan de buitenlandse clubs voorbijgegaan. Vooral in Duitsland blijkt men hem in het vizier te hebben.

Trossard kende een moeilijk seizoensbegin, maar staat intussen wel in de basis bij Racing Genk. Volgens HLN zijn er echter Duitse kapers op de kust verschenen. Zo zouden er maar liefst drie clubs belangstelling voor hem hebben.

Red Bull Leipzig, Borussia Dortmund en Borussia Mönchengladbach zijn zeer geïnteresseerd. RB Salzburg, zusterclub van Leipzig, kwam begin dit seizoen al met een bod van 1,2 miljoen, maar daar gingen Genk en Trossard toen niet op in. De kans dat hij tijdens de winter mag vertrekken is ook bijzonder klein.