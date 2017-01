Meer uitleg over ontslag Ferrera en wat het profiel van zijn opvolger is: "Een vaderfiguur"

Emilio Ferrera betaalde het gelag voor de slechte resultaten bij OH Leuven. De trainer kreeg zondag zijn C4. OHL begint stilaan te wanhopen op zoek naar de play-offs met de eersteklassers.

Na de nederlaag tegen Tubeke kon het bestuur van OH Leuven niet anders meer. "Het resultaat is dat wij, met nog zes speeldagen te gaan, in de strijd om de vierde plaats vier punten achterstand tellen op Tubeke. En onze eerstvolgende tegenstanders zijn de top drie", aldus interimvoorzitter Chris Vandebroeck in HLN.

"Bovendien konden wij maar 5 van onze 22 matchen winnen. Hoe gedreven Emilio Ferrera ook werkte, deze cijfers en de recente 0 op 6 noopten ons tot dit ontslag. Wij gaan nu dringend op zoek naar een geschikte coach: een vaderfiguur, maar toch streng. En iemand die eerste klasse B kent en die moet trachten ons alsnog naar die vierde plaats te loodsen.