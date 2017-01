Zulte Waregem zoekt oplossingen, STVV is een optie

Foto: © Photonews

Zulte Waregem wil af van Obbi Oulare. Ze hebben aan Watford al laten weten dat ze de huurovereenkomst willen stopzetten, maar die lieten weten dat ze dan best ook voor een oplossing zorgen. En mogelijk komt die uit de lagere regionen van de stand.

Westerlo toonde al interesse in de aanvaller die bij Essevee niet aan de bak kwam. Maar er is nog belangstelling. Zo zou volgens Het Nieuwsblad ook STVV zich willen roeren in de debatten. Daar haalden ze met Igor Vetokele al een spits binnen, maar een echte targetman hebben ze niet aangezien Nick Proschwitz en Kevin Koubemba niet brengen wat ze willen.

Die twee zouden echter eerst moeten vertrekken vooraleer de Truienaars Oulare kunnen binnenhalen. STVV kreeg met Mechele, Bruzzese en Bolingoli ook al drie spelers van Club Brugge.