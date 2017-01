De Decker straalt met Antwerp: "Had dit zelf ook niet durven dromen"

Foto: © photonews

Wim De Decker straalde tot achter zijn oren na de zege in Cercle Brugge. De overwinning in Jan Breydel bracht zijn team dan ook aan de leiding in 1B. Al volgen er nog moeilijke wedstrijden, maar de kern is breed.

"De thuisploeg was heel defensief ingesteld en begon zeer degelijk. Het was voor ons moeilijk om daar een antwoord op te vinden. We kregen weinig ruimte en het werd een fysieke veldslag", aldus De Decker na de partij.

"Maar toen had ik er vertrouwen in, want op dat gebied zijn we sterk aan het groeien. Het is belangrijk om ook zo'n wedstrijden dan toch tot een goed einde te kunnen brengen."

En dus doet Antwerp het plots wel erg goed onder De Decker: "Ik had het zelf nooit durven dromen dat ik dit al meteen zou kunnen neerzetten. Het blijft voorlopig allemaal positief uitdraaien. De spelers gaan ook echt mee in het verhaal en dat doet me ook deugd."

Biset op de bank, Colpaert en Camus zelfs niet in de kern: "Dat is misschien een luxeprobleem, maar toch krijg ik iedereen mee in dat verhaal. Alle spelers blijven scherp, ook Biset is superbelangrijk voor ons team bijvoorbeeld."