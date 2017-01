Dossier Eurostadion blijft maar aanslepen en voor beroering zorgen: "Wij tekenen verzet aan"

Foto: © Photonews

Komt er een Eurostadion of niet? De bouw had al lang begonnen moeten zijn en blijft maar vertraging oplopen. Ook de stad Vilvoorde heeft nu verzet aangetekend tegen het stadion dat tegen het EK 2020 helemaal af moet zijn.

Burgemeester Hans Bonte vreest voor de hinder die het stadion gaat meebrengen. "Wij vrezen - en dat is nogal duidelijk - dat de realisatie van het hele project nogal wat overlast zal veroorzaken, met veel files en vaststaan. Files zijn één zaak, maar het fijn stof en de luchtproblematiek, die daar al acuut een probleem vormt, zullen enkel nog maar toenemen. Het enige wat ons rest is om effectief bezwaar in te dienen", zei hij aan Radio 1.

Bouwheer Ghelamco zit dus in de problemen, want intussen hebben ze de bouwvergunning nog steeds niet. En als die er komt, zal er dus verzet tegen aangetekend worden. Ghelamco weerlegt ook de bezwaren van de stad Vilvoorde. Er komen tunnels vanop de Ring met speciale filters voor fijn stof en daarboven komt een park. Ghelamco meent zelfs dat de verkeerssituatie erop zal vooruit gaan.