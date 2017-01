In Duitstalig België is er absoluut geen schrik voor Essevee: "We hebben een goeie kans"

Foto: © photonews

Morgen spelen Zulte Waregem en Eupen tegen in elkaar in de halve finales van de Croky Cup. De Oostkantonners zijn toch een serieuze verrassing, maar hun ambitie is nog niet uitgeput.

Bij Eupen is er geen sprake van schrik voor Essevee. "We maken een goeie kans. We spelen eerst op verplaatsing en dat is een voordeel, want dan kunnen we het hier afmaken. We zijn een onvoorspelbare ploeg. We zullen dus sowieso kansen krijgen", aldus doelman Hendrik Van Crombrugge bij Sporza.

Van Crombrugge zag hoe zijn ploeg zich in alle rust voorbereidde. "Hoe we Zulte Waregem zullen aanpakken? De beker is iets speciaals. Maar hoe we dat zullen doen, is binnenskamers duidelijk. We kennen hun sterke en zwakke punten. Het is aan ons om daar op in te spelen. Deze halve finale was al een historische verwezenlijking, maar de finale zou buitengewoon zijn. De honger is heel groot. Ik merk zeker geen nervositeit."