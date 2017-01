Vadis Odjidja reageert op transfergeruchten

Foto: © Photonews

Vadis Odjidja doet het prima bij Legia Warschau, en zijn goede prestaties zijn niet onopgemerkt voorbij gegaan. KAA Gent zou aan de gewezen middenvelder van Club Brugge en Anderlecht denken, maar er is nog interesse.

Vadis voelt zich momenteel goed in Polen, maar toch zit hij nog steeds met een stap hogerop in het hoofd. “Dat hoop ik alvast. Kijk, ik train elke dag hard en dan zien we wel wat er gebeurt. Nu gaat alles goed en moet ik zo verder doe doen. Ik heb het uitstekend naar mijn zin bij Legia.”

“Ik droom nog steeds van het allerhoogste, maar zolang ik elke week kan spelen bij een mooie club ben ik gelukkig. Naast Duitsland zijn er nog andere topcompetities. Ik sluit niets uit, want ik had ook nooit gedacht dat ik in Polen zou gaan spelen. Vergeet niet dat ik nog maar 27 jaar ben en dus nog flink wat jaren te gaan heb als voetballer.”