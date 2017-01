Standard wil van geen vertrek op die positie meer weten: 'Ook derde bod van 2,5 miljoen euro geweigerd'

Met Adrien Trebel verloor Standard vorige week heel wat kwaliteit voor zijn middenveld. En dus weigeren de Rouches mee te werken aan een vertrek van nog pion voor die positie.

De interesse in Ibrahima Cissé is namelijk groeiende. De Engelse tweedeklasser Fulham verhoogde ondertussen zijn bod op de centrale middenvelder tot 2,5 miljoen euro, zo laat La Dernière Heure weten. Ook de derde poging van The Cottagers zal echter niet volstaan.

Standard heeft na het vertrek van Trebel geen overschot op zijn middenveld en wil dus geen speler voor die rol laten gaan. Ook de 22-jarige Cissé niet, die dit seizoen al tien keer in actie kwam op competitieniveau, waarvan zes keer als basisspeler.

De Luikenaars plukten Cissé afgelopen zomer weg bij KV Mechelen. Een opvallende transfer, nadat ze hun jeugdproduct in 2014 nog naar Malinwa lieten gaan.