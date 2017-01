Bundesliga zit nog in een winterslaap, Casteels ziet zijn concurrent de nul houden

Foto: © photonews

Net als in de Jupiler Pro League wordt er ook in de Duitse Bundesliga dit weekend weer gevoetbald. Maar een attractieve start kregen we allerminst.

In de vijf wedstrijden van 15u30 vielen amper goals. Dortmund nam een goede start van 2017 en ging met 1-2 winnen bij Werder Bremen. Schürrle en Piszczek scoorden voor de Borussen, Bartels trof tussendoor raak.

Bij Wolfsburg zat Koen Casteels zoals verwacht op de bank. Concurrent Benaglio hield zijn net schoon tegen Hamburg, maar ook aan de overzijde trilden de touwen lange tijd niet. Tot wie anders dan Mario Gomez de ban brak.

In twee duels zagen de fans vanmiddag geen goals. Zo geraakte Gladbach met Thorgan Hazard 90 minuten tussen de lijnen niet voorbij Darmstadt 98.

{INSERT_MATCHES_TODAY}