STVV-spelers zuchten: "Omgekeerd fluiten ze zoiets niet hoor"

Foto: © photonews

STVV mocht zich terecht wat vragen stellen na de match in Anderlecht. Vooral over de beslissingen van ref Wim Smet, die twee strafschoppen floot die er eigenlijk geen waren. "Bij ons fluiten ze zoiets niet hoor", zuchtten ze.

De eerste strafschop was er duidelijk geen. Bolingoli tikte Bruno aan buiten de zestien. En de tweede was wel héél licht te noemen. "Zo makkelijk dat wij strafschoppen tegenkrijgen..." Sacha Kotysch maakte zijn zin zelfs niet af, want iedereen wist al wat hij bedoelde. Zelf was hij immers ook de 'schuldige' bij de tweede penalty, maar toen leek het kalf wel al verdronken.

Heb je ooit al een ref van gedacht zien veranderen?

"De ref zei me dat het een duidelijke duwfout was", schudde hij het hoofd. "Waarom ik niet protesteerde? Heb jij één ref al van mening zien veranderen na protest van de spelers? Als hij dat zegt, ben je uitgepraat he. En die eerste was ook duidelijk buiten de zestien. Ik begin toch te merken dat zo'n lichte penalties tegen ons veel gefloten worden en dat het omgekeerd nooit het geval is."

Ook Pieter Gerkens zag het zo. "Ik heb de indruk dat het tegen ons meer gefloten wordt dan bij anderen. En ja, als je zo'n cadeau krijgt, is het moeilijk hier in Anderlecht."