Colin Coosemans steekt de hand in eigen boezem: "De controle was slecht, ik verstop me niet"

KV Mechelen en Westerlo leken elkaar zondagavond in evenwicht te houden, Colin Coosemans jammerlijk in de fout ging. De Mechelse goalie stak na afloop de hand in eigen boezem.

"Ninis verspeelde de bal, waardoor ik moest uitkomen. Maar daar wil ik me niet achter verstoppen", reageerde Coosemans na het 1-2-verlies. "Ik moest de bal wegstoppen of goed controleren. Dat gebeurde slecht, met alle gevolgen van dien."

"Als de keeper een fout maakt, resulteert dat vaak in een tegengoal. Dat is vandaag nog eens gebleken. Westerlo voetbalde op de counter, maar dat mag je hen niet verwijten."

De beste ploeg heeft vanavond verloren - Colin Coosemans

De 24-jarige Coosemans wil zijn flater snel doorspoelen woensdag op bezoek in Sint-Truiden. "Daar moeten we de drie punten gaan pakken. Als je zo'n knap parcours aflegt, is het gewoon jammer dat je thuis tegen Westerlo verliest. De beste ploeg heeft vanavond verloren."