'Speler PSG komt niet, maar Club Brugge dringt aan voor miljoenentransfer'

Paris Saint-Germain heeft met Thomas Meunier een Belg in loondienst lopen, maar aan uitgaande zijde zouden ze zich willen ontdoen van een speler. En ook in Israël hoopte Club Brugge zaakjes te doen. Makkelijk is het allemaal niet.

Club Brugge wilde graag een winger extra hebben in deze mercato. Daarvoor kwamen ze in eerste instantie uit bij Hervin Ongenda van PSG. Er leek een persoonlijk akkoord te zijn, al spreekt Het Laatste Nieuws dat nu tegen.

Ondertussen houden ze in Brugge echter de ogen goed open. Zo zou ook ene Tal Ben Haim - niet te verwarren met zijn naamgenoot die enkele jaren geleden nog bij Standard speelde - van Maccabi Tel Aviv op het verlanglijstje staan. Volgens Israëlische media zou hij dan weer 3,5 miljoen euro moeten kosten.

Toch was Mannaert zondag niet op Sclessin, mogelijk omdat hij een transfer wilde finaliseren. Het dossier ligt niet makkelijk vanwege de prijs, maar Club Brugge is van plan om de komende week aan te dringen.