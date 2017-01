KV Mechelen en OH Leuven zien wel wat in jonge aanvaller uit 1ste Amateurreeks

Foto: © photonews

Er zit talent in de lagere reeksen, maar je moet het weten te vinden. KV Mechelen en OH Leuven zijn twee clubs die verstandig met hun budget moeten omspringen en speuren er ook naar. En één jongen in het bijzonder staat op hun radar.

Het gaat om Youssef Challouk, een 21-jarige aanvaller van KSK Heist, dat in de eerste amateurreeks uitkomt. Challouk scoorde dit seizoen al 8 keer in 17 matchen en wordt intensief gevolgd door beide clubs. Maar ook vanuit Nederland is er interesse. FC Eindhoven, waar al een hele kolonie Belgen aan de slag is, heeft ook laten weten dat ze hem interessant vinden.

Challouk toonde zich al een paar keer beslissend in de laatste minuten van een duel. Bij Heist heeft de jongeman sinds zijn overgang van Rupel Boom reuzenstappen vooruit gezet. Heist is dan ook een ploeg die een geweldig programma kan aanbieden qua kracht en individuele begeleiding. Challouk heeft nog een jaar contract, maar zou komende zomer wel eens een stap hogerop kunnen zetten.