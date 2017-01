Kubo wil zich meteen bewijzen, liefst zondag al: "Ik weet dat ik naar hier kom als belangrijke speler"

Foto: © photonews

Yuya Kubo is de tweede grote transfer van AA Gent na Lovre Kalinic. Manager Michel Louwagie benadrukte dat Kubo het record van Kalinic niet verbrak, maar veel scheelde het wellicht niet. De Japanner zelf ziet het zitten.

Een zelfverzekerde indrukt maakte Kubo toen de vragen in het Japans en Engels, via een vertaling van zijn manager, op hem af kwamen. Zo wist hij maar al te goed welk voetbal AA Gent wil brengen. "Het is een ploeg die het balbezit wil domineren. Het is fascinerend om voor hen te spelen", aldus Kubo.

Hij ziet Gent als de logische volgende stap. "Ik wil blijven verbeteren als voetballer en dit is een club waarbij dat mogelijk is. Ik heb het gevoel dat de competitie ook sterker is dan de Zwitserse (Kubo komt over van Young Boys Bern, nvdr.)"

Vanhaezebrouck gaf me het gevoel dat hij me er écht bij wou -Yuya Kubo

Zijn eerste gesprek met Vanhaezebrouck sterkte hem in zijn keuze. "Ik sprak al met Hein Vanhaezebrouck en ik voelde dat hij me er écht bij wou." Verder wil hij er meteen staan. "Wanneer ik wil spelen? Zondag, als dat kan. Ja, ik weet dat het een belangrijke match is."

Kubo was meteen onder de indruk van het stadion en kon zijn lievelingsnummer kiezen. "Ik begon in Japan met nummer 31 aan mijn profcarrière en dat rugnummer heeft me veel geluk gebracht. Daarom wou ik het opnieuw. Of de hoge transfersom druk zet? Ik voel vooral verantwoordelijkheid. Ik weet dat ik naar hier kom als belangrijke speler."