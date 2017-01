Ook MPH roert zich in bekerstrijd vrouwen Club Brugge: "Dat is ons doel"

De vrouwen van Club Brugge spelen zaterdag in de Beker van België voor vrouwen in hun kwartfinale tegen grootmacht Standard. Op papier is er een groot kwaliteitsverschil, maar je weet maar nooit ...

Standard doet bovenaan mee in de Super League, terwijl Club Brugge aan de leiding staat in tweede nationale (het derde niveau dus in het vrouwenvoetbal). Maar toch: blauw-zwart reed al een prachtig parcours in de Beker van België.

De voorbije rondes sneuvelden met Kontich en Gent Ladie B toch twee teams uit de top van eerste nationale, nu moet er dus ook een topteam uit de Super League voor de bijl. "We zijn niet echt bezig met de mogelijkheid tot een stunt", aldus Anne-Lore Scherrens tegen Voetbalkrant.com.

Beker leeft enorm binnen onze groep

"We moeten realistisch blijven: dit is een unieke ervaring voor ons. De Beker leeft enorm binnen onze groep, maar we moeten al heel blij zijn met het parcours dat we tot nu toe hebben afgelegd. We hebben al veel progressie gemaakt de voorbije jaren én ook dit seizoen al, maar volgend jaar in eerste nationale spelen is nu het grote doel."

En toch: "Ook in de Beker gaan we er alles aan doen om onze huid zo duur mogelijk te verkopen, want dit is een uniek moment. Het is een ideale oefenpartij om klaar te zijn voor de competitie, maar in de beker blijft alles mogelijk."

Ook Michel Preud'homme had overigens nog wensen voor het vrouwenteam, dat speelt tegen die andere club van zijn hart ...