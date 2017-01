Gent B en Wuustwezel doen nieuwe stap richting titel, ook OH Leuven en Mechelen wonnen

Foto: © Leo Stolck

Er stond op zaterdag niet enkel bekervoetbal op het programma bij de dames, maar ook enkele wedstrijden in de nationale reeksen. En dat leverde toch wel wat interessante resultaten op.

In eerste nationale won Gent B het Oost-Vlaams duel van Eendracht Aalst met 3-2, waardoor het momenteel acht punten meer telt dan Woluwe in de stand. De Brusselse club heeft wel nog een wedstrijd tegoed.

Massenhoven en Standard B speelden een beklijvend duel, dat ook al eindigde met vijf goals: 2-3. Massenhoven blijft zo onderin de stand hangen met acht punten.

Tweede nationale A gaf een 1-1 gelijkspel tussen Bergen en Zwevezele, de wedstrijd van Cercle Brugge in Chastre werd uitgesteld. Wuustwezel haalde uit (1-10) bij Anderlecht C en blijft zo ruim op kop, met zeven punten voorsprong op Mechelen en OH Leuven. Ook die twee teams wonnen hun duel.

