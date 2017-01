Voetbalkrant.com en Eleven Sports in debat met Gilles De Bilde over de laatste uren van Transfer Deadline Day

Het slot van de wintermercato had weer heel wat in petto. Transfers die in de lucht hingen, gingen niet door. Andere deals verrasten dan weer vriend en vijand. Ook Voetbalkrant.com, Eleven Sports en analist Gilles De Bilde.

De laatste dag van de transfermarkt vonden tal van clubs nog een oplossing voor hun overbodige spelers of hiaten in de kern. Bailey, Cyriac, en jonkies Faes, Schoofs en Horemans verlieten de Jupiler Pro League. Boëtius, Mühren en Desiré Zebli zijn enkele nieuwe namen die in ons vaderland komen voetballen.

Verder had de wintermercato ook enkele opvallende deals in petto. Zo snoepte Anderlecht Adrien Trebel voor de neus van AA Gent weg bij Standard. En wilde Mathew Ryan niet op uitleenbasis naar paars-wit, wél naar KRC Genk. Voetbalkrant.com en Eleven Sports bundelden de krachten om de laatste veranderingen samen met Gilles De Bilde te analyseren.