KV Oostende doet waarschijnlijk dé grootste deal uit zijn bestaan (en komt er dit seizoen goed uit)

Foto: © Photonews

KV Oostende staat op het punt de grootste uitgaande transfer uit zijn geschiedenis te doen. Landry Dimata is voor een recordsom op weg naar Duitsland, maar KVO zou er niet door verzwakt worden.

De som is nog niet bekend, maar wel dat het bod op Dimata te mooi is om te laten liggen. Het zou gaan om een transfersom die ongezien is voor KV Oostende. En de kustjongens hebben goed onderhandeld, want ze worden er niet door verzwakt in de laatste rechte lijn van de competitie. Dimata zou immers via een soort uitleenbeurt tot het einde van het seizoen bij Yves Vanderhaeghe zijn ploeg blijven.

Daarmee slaat KVO dus een dubbele slag. Dimata is een ruwe diamant die ze in Wolfsburg graag zouden laten groeien en opblinken. Iets zoals ze met Junior Malanda deden. Dimata brak dit seizoen helemaal door nadat Oostende hem uit de anonimiteit bij Standard sleurde.