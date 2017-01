Zulte Waregem zet Europese ambities kracht bij en pakt uit met nieuwe topspits (supersub!)

Zulte Waregem kondigde aan dat het meer dan waarschijnlijk geen transfers meer zou doen op transfer deadline day. Maar er zat een klapper te wachten en die is er nu ook gekomen, zo lijkt het wel.

Zulte Waregem zelf heeft het nog niet officieel aangekondigd, maar bij AZ Alkmaar zijn ze alvast zeker. Zij zijn Robert Mühren kwijt en hij tekent voor niet minder dan 4,5 seizoenen bij Essevee.

De aanvaller zal de opties in de spits bij Zulte Waregem enkel vergroten. De 27-jarige aanvaller kreeg bij AZ dit seizoen amper 679 speelminuten in het A-elftal, maar scoorde daarin wel zes keer. Hij staat te boek als een echte supersub, want scoorde in het verleden vaak na een invalbeurt.

Hij leek weg te mogen, maar begon in januari plots toch opnieuw te spelen voor de club uit Alkmaar. Daardoor leek een transfer afgewend, maar Essevee bleef in de luwte naar een transfer toewerken. Door de komst van Mühren mag Jens Naessens meer dan waarschijnlijk tóch nog uitkijken naar een andere club.