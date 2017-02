"Ik moest de beruchte stier van Leuven - Bjorn Ruytinx - muilkorven , jawadde ik vloog door de reclameborden"

Wie Bjorn Ruytinx tegenover zich krijgt, weet als verdediger waar hij zich 90 minuten lang aan mag verwachten. Ook Waasland-Beveren-verdediger Niels De Schutter kan erover meespreken.

Toen de 18-jarige De Schutter tien jaar geleden bij Eendracht Aalst kwam piepen, nam hij het op tegen Oud-Heverlee Leuven. Bij de club uit de studentenstad stond Ruytinx in de spits.

"Ik moest de beruchte stier van Leuven muilkorven. Jawadde", diept de Oost-Vlaming een unieke herinnering op in Fan!. "Ik ga me hier niet laten kennen, dacht ik en ik vloog er meteen in met een stevige schouderduw.

Beste vrienden

"Het geheugen van El Toro was toen al enorm goed, want nog geen vijf minuten later vloog ik door de reclameborden. (hilariteit) Later zagen we elkaar terug bij Oostende en werden we beste makkers. Zo gaat dat!"