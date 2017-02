Hanni over de bizarre verstandhouding met Leekens: eerst niet in de preselectie, vervolgens amper gepseeld

Foto: © photonews

Terwijl Kameroen hoge toppen scheert op de Afrika Cup, werd het voor het Algerije van Georges Leekens een pure afgang. Opvallend was ook dat Sofiane Hanni amper speelde.

"Ik probeerde me daar niet mee bezig te houden", komt Hanni in Het Nieuwsblad terug op het mislukte toernooi. "Ik was ontgoocheld dat ik niet speelde, maar probeerde klaar te zijn als de coach me nodig had. Andere mensen zullen wel de rekening van de coach maken." (glimlacht)

En dan was er nog dat verhaal van zijn naam die ontbrak in de voorselectie van 31 namen. "Ik hoorde het twee uur voor de match tegen Gent toen we op hotel waren. Achteraf zeiden ze dat het een fout was, maar dat zullen we wel nooit weten. Het was een bizarre situatie, maar zulke fouten kunnen gebeuren blijkbaar."