Maak kennis met Jean-Paul Boëtius, de Bob Marley van KRC Genk: "De fans hier moeten niet onderdoen voor die van Feyenoord"

Foto: © photonews

"Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd", getekend Jean-Paul Boëtius (22). De Nederlandse vleugelaanvaller is met voorsprong de vrolijkste nieuwkomer bij KRC Genk. Voorgekauwde antwoorden kent hij niet, élke vraag kaatst de enkelvoudig Oranje-international met de glimlach terug.

Boëtius mocht zaterdagavond in het laatste kwart tegen Moeskroen zijn opwachting maken. "Het was een leuke sfeer om in te voetballen. De Genk-supporters moeten niet onderdoen voor die van Feyenoord", gooit hij er meteen een krasse uitspraak tegenaan. "Al is de capaciteit van het stadion natuurlijk wel verschillend."

Als je een tegenslag kent, moet je die niet achter je lach verstoppen

"Wat ik al wist van Racing Genk voor ik hier toekwam? Dat ze blauwe shirts dragen, gesponsord door Nike. (lacht) Neen, Genk is een jonge ploeg, het was wel even slikken dat ik een van de oudste spelers ben. Iedereen is gretig en de concurrentie is gezond groot. Dat kan me naar een hoger niveau tillen."

Hoewel Boëtius op sportief vlak moeilijke tijden beleefde, blijft hij een eeuwige optimist. "Zo moet je ook in het leven staan. Als je een tegenslag kent, moet je die natuurlijk niet achter je lach verstoppen. Dat deed ik eerst wel, dat heb ik nu afgeleerd. Maar ik zeg altijd: een dag niet gelachen is een dag niet geleefd."

Als je een onbekend nummer brengt, dan staren ze je aan en komen de zenuwen op

Of de winger ook een lolbroek is in de kleedkamer? "Nog niet, morgen (vandaag, red.) ga ik zingen: Buffalo Soldier van Bob Marley. Die song zingen ze vast wel mee. Iedereen kent het liedje, dat is lekker. Als je een onbekend nummer brengt, dan staren ze je aan en komen de zenuwen op. Dus denk ik: doe maar een bekend liedje."

Zenuwen lijken Boëtius dan ook vreemd. "Natuurlijk heb ik die wel, zeker nu als je voor het eerst sinds lang weer in de wedstrijdselectie zit. Dat is gezonde stress. In het spel was ik soms nog wat ongelukkig, misschien wat te gretig. Hopelijk kan ik belangrijk worden voor het team. Ik heb wel een klein achterstandje op de groep, dat zijn we aan het wegwerken."