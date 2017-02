Wenkt een terugkeer naar een Belgische club? Succescoach Hugo Broos laat zich uit over zijn toekomstplannen

Hugo Broos is helemaal terug. De Belgische oefenmeester triomfeerde zondag met Kameroen op de Africa Cup en gaat er nu als een echte God door het leven.

De vraag is nu wat de toekomst brengt voor de 64-jarige Broos. De kwalificatie voor het WK van 2018 in Rusland wordt een huzarenstukje voor Kameroen. Het is dus maar de vraag of hij aan boord blijft.

Want wie weet krijgt Broos opnieuw zijn kans in België. De man die Anderlecht en Club Brugge kampioen maakte, keek jarenlang werkloos toe. Hoewel hij niet meer op een topclub rekenden, vond hij dat terecht vreemd. (Dat leest u HIER)

Geen jaren meer volhouden

Nu komen de Belgische teams mogelijk wél weer aankloppen. "Ik weet niet of Belgische clubs nog aan mij zullen denken, dat zien we wel", laat Broos aan Sporza weten. "Ik sta open voor alles. Maar ik ga het ook geen jaren meer volhouden. Mijn carrière liep al stilaan naar het einde. Het zal eens moeten ophouden en het einde komt steeds dichter."