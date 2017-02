De Belgische competitie als opstapje: hoe verliep het verder met deze buitenlandse Gouden Schoen-winnaars?

José Izquierdo is de achtste buitenlander sinds 2000 die de Gouden Schoen wint. Ook hij ziet de Jupiler Pro League als een opstapje naar een grotere competitie. Maar hoe verging het zijn buitenlandse voorgangers deze eeuw?

2000: Jan Koller (Anderlecht, Tsjechië)

De boomlange spits vertrok het jaar na zijn Gouden Schoen en kende nog groot succes in de vijf seizoenen bij Dortmund, waar hij 59 keer scoorde. Daarna speelde hij nog voor Monaco, Nürnberg, Krylja Sovetov en Cannes, waar hij in 2001 een punt achter zijn mooie carrière zette.

2003: Aruna Dindane (Anderlecht, Ivoorkust)

Na Anderlecht speelde Dindane nog het langst bij Lens, waar hij met 27 doelpunten toch niet meer het niveau van in België haalde. Hij werd nog uitgeleend aan Portsmouth en speelde de seizoenen erna voor Lekhwiya, Al-Gharrafa, Al-Sailiya en Crystal Palace (waar hij geen enkele minuut speelde). Men kan dus wel zeggen dat hij in België zijn hoogtepunt beleefde.

2005: Sergio Conceiçao (Standard, Portugal)

Ging na zijn vertrek bij Standard nog naar Qadsia en PAOK Saloniki. Het Portugese woelwater is na zijn eigen spelerscarrière wel teruggekomen naar Luik als assistent, en traint tegenwoordig het Franse Nantes.

2006 + 2010: Mbark Boussoufa (Gent/Anderlecht, Marokko)

Brak door bij Gent en was daarna lang een van de leiders bij Anderlecht. Na zijn vertrek in België ging hij richting Rusland, bij Anzji Machatsjkala en Lokomotiv Moskou. Vorig seizoen werd hij uitgeleend aan Gent, waar hij wel twee keer scoorde in elf matchen maar nooit op zijn oude niveau kwam. Speelt momenteel bij Al-Jazira.

2009: Milan Jovanovic (Standard, Servië)

Een van de sterkhouders bij een heel sterk Standard. Hij maakte daar 52 goals, maar flopte compleet bij zijn toptransfer naar Liverpool. Zijn terugkeer naar België, deze keer Anderlecht, was toch nog een mooie afsluiter van zijn carrière. Vandaag zaakwaarnemer voor andere spelers.

2011: Matias Suarez (Anderlecht, Argentinië)

In zijn beste tijd waarschijnlijk de beste voetballer in België (en dus een terechte Gouden Schoen). Aanslepende blessures zorgden er echter voor dat hij nooit zijn volle potentieel kon bereiken. In 2016 ging hij terug naar Argentinië om opnieuw het shirt van zijn eerste club Belgrano te dragen.

2012: Dieumerci Mbokani (Anderlecht, DR Congo)

Koos voor Dynamo Kiev in de Oekraïense hoofdstad en deed het niet slecht, 16 goals in 33 matchen. Hij raakte daar wel ietwat op een zijspoor en sinds 2015 werd de spits al uitgeleend aan Norwich en momenteel Hull City.