Zo staan Lierse, Antwerp, Roeselare, OH Leuven, Union, Tubeke, Lommel en Cercle ervoor: promotie, play-offs, top-4, play-downs, ...

Foto: © photonews

Nog drie speeldagen en we weten wie de tweede periode pakt in 1B. En dus ook of er een dubbel duel om promotie komt, wie daarbij eerst op verplaatsing mag spelen én welke teams play-off 2 respectievelijk play-off 3 zullen spelen. Het is nog spannend op alle fronten.

Om te beginnen natuurlijk de tweede periode zelf. Antwerp zit in polepositie, maar de kloof met de eerste achtervolger Lierse is bijzonder klein. Met een duel tussen beide ploegen dit weekend voor de boeg kan het do or die worden.

Zelfs Roeselare - momenteel op vier punten, maar met nog duels tegen Antwerp én Lierse voor de boeg - kan de tweede periode nog winnen. Cercle Brugge volgt al op acht eenheden en is enkel mathematisch nog niet helemaal uitgeschakeld.

Speeldag 12:

Cercle Brugge - Union

OH Leuven - Lommel

Antwerp - Lierse

Tubeke - Roeselare

Speeldag 13:

Lommel - Lierse

Cercle Brugge - OH Leuven

Roeselare - Antwerp

Union - Tubeke

Speeldag 14:

Antwerp - Lommel

Lierse - Roeselare

Tubeke - Cercle Brugge

OH Leuven - Union

Het programma van de laatste drie speeldagen is echter ook nog belangrijk voor een aantal andere zaken. Zo is er de strijd om de totaalstand. Lierse staat daar momenteel nog op kop, dus als zij de tweede periode winnen, zullen zij vermoedelijk eerst op verplaatsing mogen spelen tegen Roeselare, om het thuis af te maken.

Ook Antwerp maakt bovendien nog kans om die tweede periode met zoveel verschil te winnen dat ze in extremis nog op en over Roeselare springen in de totaalstand. De West-Vlamingen hebben nog een zwaar programma voor de boeg, zoveel is duidelijk.

Tot slot is er ook nog de strijd om de vierde plaats. Tubeke heeft momenteel twee punten meer dan Union, vier meer dan Cercle en zeven meer dan OH Leuven. Wie vierde eindigt, mag play-off 2 spelen met de eersteklassers en vooral geen play-downs spelen. Met puntenhalvering kan je dan naar de amateurliga vliegen.