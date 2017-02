Preud'homme steeds enthousiaster over nieuwkomer Rotariu: "Hij pikt de zaken snel op en is heel naturel in zijn manier van spelen"

De fans van Club Brugge zijn benieuwd of José Izquierdo de komende weken zijn niveau na de Gouden Schoen naar een nog hoger niveau kan tillen. En ook naar nieuwkomer Dorin Rotariu is het uitkijken.

Vorige week trainde Rotariu een eerste keer mee bij Club en mocht hij ook al 9 minuten invallen tegen Sporting Charleroi. Nu heeft de Roemeense buitenspeler zijn eerste volledige trainingsweek op Jan Breydel erop zitten.

"Rotariu mist misschien ervaring, maar heeft overduidelijk de kwaliteit", liet Michel Preud'homme vorige vrijdag optekenen. Een week later heeft de Brugse succescoach al meer impressies.

"Rotariu pikt de zaken snel op, hij is heel naturel in zijn manier van spelen. Dat zien we ook op training", klinken de indrukken van Preud'homme veelbelovend.