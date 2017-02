Sutterke, Sputterke... Tom De Sutter bij van zich af: "Hoeveel grote kansen heb ik dit seizoen al gemist? Weinig denk ik"

Sporting Lokeren realiseerde afgelopen zomer een toptransfer met de komst van Tom De Sutter. Maar de ex-aanvaller van Anderlecht en Club Brugge kon op Daknam nog niet overtuigen.

In het Waasland wordt wel eens gezegd dat De Sutter komt uitbollen en zich niet meer zou verzorgen bij Lokeren. En daar schrikt de centrumspits van. "Heel mijn carrière door heb ik geweten wat kon en wat niet kon naast het veld en nu ik er door mijn leeftijd iets meer op moet letten, doe ik nog meer inspanningen", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Geen frieten

"Weet je dat ik al twee maanden geen frieten meer heb gegeten? Dat vet, dat blijft nu ook langer plakken hé. (lacht) En ja, natuurlijk durf ik in het tussenseizoen wel eens een pintje te drinken in een van mijn padelclubs. Maar dat ik dat in het seizoen zou doen kun je toch niet geloven?"

En over het sportieve zegt De Sutter het volgende. "Mensen rekenen me misschien wel af op mijn cijfers, maar ik hecht meer waarde aan hoe trainers mij in ploegverband zien. Trouwens, mijn cijfers? Hoeveel grote kansen heb ik dit seizoen al gemist? Weinig denk ik."