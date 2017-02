Chadli opent de score voor West Brom! (met video)

Om 16u is er in vijf Premier League-wedstrijden afgetrapt, met naar goede gewoonte enkele Belgen aan de aftrap. Nacer Chadli is de eerste die deze speeldag scoort.

Het vorige doelpunt van Nacer Chadli is al geleden van 15 oktober tegen Tottenham, maar nu kon hij het net weer vinden. Let vooral op de actie vooraf, hoe gemakkelijk hij de verdediger in de wind zet en dan de doelman mooi door de benen speelt. Dit is zijn vijfde in de competitie.