Is 'Rotariu' de perfecte speler voor het rotatiesysteem van Preud'homme? "Hij heeft me dat grapje zelf verteld"

Dorin Roatriu is de jongste aanwinst van Club Brugge. Wat de Roemeense winger in zijn mars heeft, is voorlopig nog een geheim. Maar dat hij bij blauw-zwart past mag duidelijk zijn.

Alleen al omwille van zijn naam zit het Brugse rotatiesysteem Rotariu als gegoten. "Ja, mister Preud'homme heeft me dat grapje zelf verteld", lacht de vleugelspeler in Het Nieuwsblad. "Al hoop ik nu wel niet dat zij mij omwille van mijn naam naar hier hebben gehaald."

Rotariu is hoe dan ook van alle markten thuis. "Ik speel het liefst vanop de rechterflank. Dan kan ik naar binnen snijden en belangrijk zijn. Of in steun van de spitsen, zoals ik deed tegen Charleroi.: dat doe ik ook heel graag."