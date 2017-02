Kums ziet Udinese zwaar onderuit gaan en stond nu al een maand niet meer in de ploeg

Het was zaterdagavond opnieuw lijdzaam toekijken voor Sven Kums. De ex-speler van KAA Gent bleef negentig minuten op de bank bij Udinese, dat op het veld van Fiorentina kansloos met 3-0 onderuit ging.

Op slag van rust opende Borja Valero de score, terwijl Babacar en Bernardeschi (strafschop) de klus klaarden in het laatste halfuur. Een teleurstellende nederlaag voor Udinese, dat nu al vier van zijn laatste zeven wedstrijden verloor. In de stand is het zelfs al afgegleden naar de twaalfde plaats.

Slechts nieuws ook voor Sven Kums, want onze landgenoot bleef dit weekend negentig minuten op de bank. Het is ondertussen al van 15 januari – tegen AS Roma – geleden dat de Belg nog eens aan de aftrap stond.

