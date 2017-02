De Ridder legt uit waarom hij op de bank zat en... "Ik wil een moderne nummer 8 voor Lokeren worden"

Foto: © Photonews

Sporting Lokeren krijgt zondagavond het bezoek van leider Club Brugge. Vorige week hielden de Waaslanders RSC Anderlecht thuis op een gelijkspel, deze keer willen Steve De Ridder en co ook blauw-zwart het vuur aan de schenen leggen.

“Het was zo’n typische 0-0-wedstrijd tegen Anderlecht, hé. De ploeg die als eerste tot scoren kwam, ging met de zege aan de haal. Wij kregen een serieuze kans op het einde, maar jammer genoeg ging de bal niet binnen. Een zege had een grote stimulans kunnen zijn voor de komst van Club Brugge.”

"Club Brugge is op dit moment de beste ploeg van het land, maar..." - Steve De Ridder

“Hopelijk kunnen we tegen Club iets doen”, gaat De Ridder verder. “Ik vind het op dit moment de beste ploeg van het land. Maar… Tegen de topclubs kunnen wij altijd iets meer, hé."

Zelf speelde De Ridder – na twee keer op de bank te hebben gezeten – een topmatch tegen Anderlecht. "Ik vond dat het goed ging. Het was niet tegen Janneke en Mieke, hé. Als ik op dat niveau en tegen zo’n tegenstander een goede prestatie op de mat kan leggen, is dat goed.”

"Ik moest eventjes wennen aan het systeem van Kristinsson" - Steve De Ridder

Maar waarom stond de Gentenaar vóór de wedstrijd tegen Anderlecht dan twee keer niet in de ploeg? “Ik moest eventjes wennen aan het systeem van Kristinsson. Ik zat twee wedstrijden op de bank, maar dat had niets te maken met mijn voetballende kwaliteiten. Het tactische aspect speelde daarin mee."

“Iedereen weet dat ik graag aan de bal kom. In het huidige systeem dat onze coach hanteert, spelen we met twee polyvalente nummers 8. Runar (Kristinsson, nvdr.) en Arnar (Vidarsson, nvdr.) verwachten dat die twee aanvallende middenvelders ook op verdedigend vlak hun steentje bijdragen. Ik moet ook ballen recupereren, en dat probeer ik zo goed mogelijk te doen.”

"Mijn ambitie is om een moderne nummer 8 te worden" - Steve De Ridder

“Mijn ambitie is om een moderne nummer 8 te worden. Ik rendeer nog altijd het best in een centrale rol. Bovendien begin ik steeds meer te brengen wat de technische staf van mij verwacht. Ik heb verschillende dingen opgepikt en denk dat ik mijn plaats heb in deze ploeg.”

Ook op fysiek vlak is De Ridder tiptop in orde. Getuige daarvan: een spurtje dat hij er in de slotminuten van de wedstrijd tegen Anderlecht uitperste om… een tegenstander onder druk te zetten. “Fysiek voel ik me heel sterk. De hele groep trouwens. Daar hebben we de voorbije maanden dan ook hard aan gewerkt.”

“Tegen een topclub moet je met zulke zaken het verschil maken. Op iedere positie staat er in principe een speler die sterker is. Dan moet je het verschil maken met fysieke en tactische kwaliteiten", besluit De Ridder. Bij Club Brugge zijn ze alvast gewaarschuwd.