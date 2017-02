Biglia doet netten trillen, De Bruyne & co mogen ook zegevieren

Foto: © photonews

Op maandagavond werd er toch nog flink wat voetbal gespeeld. En dus lijsten we alles van de avond even voor jullie op.

Manchester City wilde tegen Bournemouth profiteren van het misstapje van Chelsea dit weekend. The Citizens konden opnieuw tweede worden en tot op acht punten van de leider komen.

De Bruyne stond in de basis, Kompany zat op de bank. Jesus viel na een kwartiertje uit, maar Agüero viel in en deed zijn duit in het zakje - via Sterling en een eigen doelpunt van Mings werd het 0-2.

In de Serie A kwam Jordan Lukaku niet in actie tijdens Lazio - Milan. Lucas Biglia zette wel een elfmeter om voor de thuisploeg, maar Suso redde een puntje voor de bezoekers. In de stand blijven de teams zo zesde en zevende.

Eibar won in de Spaanse competitie dan weer overduidelijk van Granada. Adrian en Enrich maakten er voor de koffie al 2-0 van, Ramis en Pedro Leon dikten de score nog aan.

{INSERT_MATCHES_TODAY}