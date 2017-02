Trainer kan lachen met straffe uitspraken van Nainggolan: "Hij slaapt vanavond bij mij in bed"

Radja Nainggolan deed het zondag opnieuw super voor Roma, en scoorde tegen Crotone ook nog eens zijn zesde doelpunt van het seizoen. Trainer Luciano Spalletti was dan ook zeer tevreden over de drijvende kracht op het middenveld.

Radja Nainggolan was de voorbije week wel al eens in het nieuws gekomen met zijn uitlatingen over grote titelrivaal Juventus. Trainer Spalletti kon het allemaal wel relativeren: "Wat mij betreft is er geen opstootje door zijn uitlatingen, hij zei eigenlijk niets dat niet door de beugel kan. Maar misschien moest hij volwassener reageren in het bijzijn van camera’s. Maar ik til er niet te zwaar aan, neen. De spelers hebben vanavond vrijaf, maar Nainggolan slaapt vanavond bij mij in bed. Dan kan ik een oogje in het zeil houden," lachte de Italiaanse tacticus bij Corriere dello Sport.

Over het doelpunt van Nainggolan was hij ook enorm tevreden: "Nainggolan is een speler van Europese topklasse." Intussen heeft Il Ninja zich al opgewerkt tot een van de belangrijkste spelers bij AS Roma. De goal tegen Crotone was zijn zesde in de Serie A, en de negende over alle competities.