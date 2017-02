MPH roemt ex-speler: "Wij kenden zijn potentieel al, velen moesten het nog ontdekken"

Vorig jaar speelde hij nog met Club Brugge in de Jupiler Pro League, deze week maakte hij met PSG zowat Barcelona belachelijk. Het kan snel gaan in het leven van een voetballer. Ook Michel Preud'homme is trots.

"Velen moesten het nog ontdekken, maar wij kenden zijn potentieel natuurlijk al", aldus Preud'homme op zijn persconferentie in Brugge in aanloop naar het treffen met Westerlo vrijdagavond.

"Maar hij heeft nog een andere stap gezet op het mentale aspect. Hij heeft meer vertrouwen gekregen en twijfelt niet meer", klinkt het bij de oefenmeester van blauw-zwart.

"Dat maakt dat er meer patronen in zijn spel zitten en dat maakt van hem een completere speler. En hij kan zijn talent natuurlijk ontplooien bij een Europese topclub, dat is goed voor hem."