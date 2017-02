Een einde aan een 21-jarige regeerperiode bij Arsenal? "In maar of april laat ik het jullie weten"

Arsène Wenger ligt onder vuur bij Arsenal. Dat is niet de eerste keer in zijn 21-jarige carrière bij The Gunners, maar deze keer lijkt het einde dichtbij. En zelf doet hij weinig om dat te ontkrachten.

Het contract van Wenger loopt na dit seizoen af en er is nog steeds niet gesproken over een contractverlenging. Meer zelfs, in de wandelgangen gonst het van de geruchten dat Arsenal al bezig is met zijn opvolging. “Op dit moment hebben we andere prioriteiten”, zei Wenger op zijn persconferentie vandaag.

Na de pijnlijke 5-1 tegen Bayern München laaide de kritiek op. Wenger ontkent niet dat hij onder druk staat en geeft aan in maar of april zijn beslissing bekend te maken. “Welke maand precies? Dat weet ik niet. Ik zeg maart of april omdat ik het niet weet. Maar wat er ook gebeurt, ik ben volgend seizoen trainer. Of dat nou hier is, of bij een andere club”, aldus Wenger.