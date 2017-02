Vanhaezebrouck legt uit waarom hij zonder sterkhouders Neto, Kalu en Coulibaly begon

AA Gent zorgde donderdagavond voor een verrassing van formaat door Tottenham met 1-0 te kloppen. Voor de wedstrijd verraste coach Hein Vanhaezebrouck nochtans door onder andere Renato Neto en Kalifa Coulibaly op de bank te houden.

Jérémy Perbet kreeg zo zijn kans en stelde niet teleur met het enige doelpunt van de match. "Coulibaly speelde al meer dan de helft van de wedstrijden", legt Vanhaezebrouck uit. "Perbet speelde dan weer iets minder dan de helft van de matchen. We hebben Perbet duidelijk gemaakt dat we hem nodig hebben."

"Het is goed dat hij terug is. Hij heeft getoond dat hij opnieuw op niveau is en moet zo blijven verder doen, want hij heeft de kwaliteiten", aldus de Gent-coach. Nog een verrassende keuze was het feit dat Samuel Kalu en Renato Neto op de bank zaten. "We wilden geen risico's nemen met Renato. Hij heeft niet genoeg getraind om klaar te zijn."

"Kalu is nog niet klaar om deze wedstrijden te spelen"

"Tegen Club hebben we al eens een risico genomen door hem te laten starten, maar tegen Zulte Waregem was hij daarna opnieuw out. Kalu? Hij is nog niet klaar om deze wedstrijden te spelen. Hij komt van een ploeg waar ze niet gewend zijn om zo tactisch te spelen. Maar hopelijk zal hij er snel klaar voor zijn", besluit Vanhaezebrouck.