Standard-icoon Gerets voorspelt grootse toekomst voor ontslagen Van Buyten: "Binnen de kortste keren wordt hij ergens trainer, én geen jobke bij eender wier"

Gerets voorspelt grootse toekomst voor ontslagen Van Buyten: "Binnen de kortste keren wordt hij ergens trainer, én geen jobke bij eender wier"

Daniel Van Buyten werd maandag aan de deur gezet bij Standard. Aan zijn korte periode als sportief adviseur bij de Rouches kwam zo vroegtijdig een einde.

"Misschien was hij niet klaar voor deze job", liet Standard-voorzitter Bruno Venanzi in de loop van de week optekenen. (Dat leest u HIER) En dus is de vraag wat Big Dan nu wel zal doen.

Standard-icoon Eric Gererts ziet alvast een toekomst in het voetbal voor Van Buyten. "Ik denk dat die binnen de koriste keren ergens trainer wordt", vertelt De Leeuw in Het Nieuwsblad.

"En geen jobke bij eender wie, maar bij een goeie club. Zijn enige probleem is dat hij nog niet over een diploma beschikt. Tenzij ik me kolossaal vergis, heeft hij daar ook de kwaliteiten voor. met zijn organisatievermogen denk ik dat hij tactisch een heel goeie visie heeft."