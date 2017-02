Beerschot-Wilrijk knoopt opnieuw aan met de zege, Oosterzonen legt de leider niets in de weg

Foto: © jan mees

KFCO Beerschot-Wilrijk knoopte zaterdagavond opnieuw aan met de zege. Na het gelijkspel in Geel (1-1), waren de Kielse Ratten in eigen huis duidelijk de betere van Oosterzonen.

Bij de thuisploeg ontbraken Arjan Swinkels en Jaric Schaessens door blessure. De Oekraïner Denis Prychynenko stond zo voor het eerst sinds half november nog eens in de basis. Kevin Geudens (36) maakte deze week bekend dat hij aan zijn laatste seizoen bezig is op het Kiel. De ervaren middenvelder nam centraal op het middenveld zijn vaste plaats in. Bij Oosterzonen zette de 40-jarige Wim Mennes (ex-Lommel, Westerlo en Sint-Truiden) de lijnen uit.

Oosterzonen stak al na twee minuten de neus aan het venster. Prince Rajcomar leek alleen op weg naar doel en Tom Pietermaat moest aan de noodrem trekken. De scheidsrechter gaf geel. Niet veel later was het prijs aan de overkant. Uitgerekend Fessou Placca (ex-Oosterzonen) haalde uit van buiten de zestien. Keurig in het hoekje: 1-0.

In de 14de minuut gaan traditioneel de handen op elkaar voor de overleden ex-Beerschotspeler Tim Nicot, die rugnummer 14 had. Vandaag stond Kevin Geudens tijdens die minuut applaus op de juiste plek om een geloste voorzet van Alex Maes hoog in doel te jagen: 2-0 en match gespeeld. Beerschot-Wilrijk loerde nadien op de counter. Oosterzonen kwam pas in het slot van de eerste helft enkele keren in de buurt van Clepkens, maar echt gevaarlijk waren de bezoekers nooit.

Eviva Losada

Meteen na de pauze kreeg Fessou Placca twee grote kansen om de voorsprong uit te diepen. Maes en Pietermaat zetten de Togolees tweemaal alleen voor doelman Ladas Panagiotis, maar die lag evenveel keer in de weg. Oosterzonen probeerde schuchter te counteren, maar Beerschot-Wilrijk ging nadrukkelijk op zoek naar een derde doelpunt.

Twintig minuten voor het einde van de wedstrijd achtte pubiekslieveling Hernán Losada zijn moment gekomen. Hij lokte een vrijschop uit en ging zelf achter de bal staan. De 34-jarige middenvelder krulde het leer enig mooi in de winkelhaak: 3-0 (zie video onderaan). Het zal de Argentijn deugd gedaan hebben want er hangt hem een schorsing van twee weken boven het hoofd na zijn rode kaart tegen Heist.

In de slotase maakte Oosterzonen nog de verdiende eerredder. Invaller Fallou Fall duwde een poging van Toon Janssen over de lijn. Bij Beerschot-Wilrijk mochten Thompson, Rusu en Vermeiren nog invallen. Laatstgenoemde was tweemaal dicht bij een doelpunt tegen z'n ex-club, maar het bleef uiteindelijk bij 3-1. Een verdiende zege tegen een dapper Oosterzonen.