Al drie keer mama, maar terug op hoogste niveau én meteen belangrijk

Foto: © Sus Sips

Heist won op bezoek bij Tienen een belangrijk duel met veel wilskracht en inzet. Opmerkelijk was de invalbeurt van Anne Huybrechts.

Huybrechts was namelijk eigenlijk gestopt met voetballen na haar derde zwangerschap en bevalling. De ex-speelster van Tienen viel in op tien minuten voor het einde én scoorde het winnende doelpunt.

De speelster traint nog maar enkele weken opnieuw mee bij Heist, maar in een kleine kern was ze erg welkom als extra versterking. En in Tienen toonde ze dus meteen haar waarde.

Toch een opvallend verhaal, want Huybrechts ging normaliter niet meer terugkeren op het hoogste niveau. "Maar ze bleef het voetbal en Heist missen", klinkt het bij de club. En zo geschiedde ...