Staat Kevin Vandenbergh na zijn 44 goals in 22 matchen voor een transfer? "Ik kan niet ontkennen dat er links en rechts interesse komt"

Kevin Vandenbergh gaat zondagnamiddag uit bij Averbode-Okselaar op zoek naar zijn 45ste treffer van het seizoen. De voormalige Rode Duivel scoorde al 22 matchen lang aan de lopende band.

Statistieken die ook de 33-jarige Vandenbergh niet had verwacht. (Dat leest u HIER) Wie zó vlot de weg naar doel vindt in tweede provinciale, speelt zich natuurlijk in de kijker. "Ik kan niet ontkennen dat er links en rechts interesse komt", vertelt Vandenbergh bij Voetbalkrant.com. "We zullen zien wat de toekomst brengt."

Na één jaar op mijn beslissing terugkomen zou niet verstandig zijn - Kevin Vandenbergh

Toch ziet Vandenbergh toekomst in het project van Aarschot dat steeds dichter bij de promotie naar eerste provinciale komt. "Dat hoeft voor deze club zelfs niet het eindpunt te zijn. Mijn betrachting is om Aarschot weer naar de nationale reeksen te brengen."

"Een transfer kan je in het voetbal nooit uitsluiten, maar ik heb een bewuste keuze gemaakt door hier in februari 2016 te tekenen. Na één jaar op die beslissing terugkomen, zou niet verstandig zijn."