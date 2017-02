Mitrovic in de wolken met eerste goal sinds vaderschap én: "Ik ben zeker dat we play-off 1 halen"

Foto: © photonews

Gent pakte een punt op Sclessin en doet nog steeds volop mee voor play-off 1. De gelijkmaker kwam van de voet van Stefan Mitrovic, die het doelpunt met plezier opdroeg aan zijn dochter.

"Dit is een heel belangrijk punt", aldus Mitrovic na de wedstrijd. "Hadden we verloren, dan zaten we in de problemen. In de tweede helft toonden we onze grootste kracht opnieuw. Dat is onze teamgeest en de wil om tot het einde te vechten."

De strijd om play-off 1 wordt nog een harde. "Het is onze zwaarste opdracht van dit seizoen. Twijfels? Die heb ik niet. Mensen die twijfelen over zichzelf falen altijd. We moeten geen angst hebben voor play-off 2, alles is nog in eigen handen. Als we zo blijven spelen, moet het lukken. We toonden het tegen elk groot team."

Doelpunt voor dochterlief

"Deze goal is geweldig, het is mijn eerste sinds ik vader werd (in september, nvdr.). Ik draag ze dan ook op aan mijn dochter, want zij is het grootste geluk van mijn leven." Ook voor Gent was het doelpunt van levensbelang.

"Ik ben vooreerst een ploegspeler, dus ben ik heel blij dat ik met deze goal onze ambities in leven kon houden", sloot Mitrovic af.