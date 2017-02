Vandenbempt sceptisch over Gentse 9 op 9: "Ze wonnen maar 2 van hun laatste 11 duels"

Foto: © photonews

AA Gent hoopte met een driepunter terug te keren uit Luik, maar verder dan een puntendeling kwamen de Buffalo's niet. En dus heeft de club uit de Arteveldestad nog een pak werk voor de boeg.

Gent heeft met Moeskroen, Waasland-Beveren en KV Mechelen nog een relatief makkelijk programma. Maar na de voorgeschiedenis is niet zeker bij de troepen van Hein Vanhaezebrouck.

Evident

"Je bent inderdaad geneigd om te zeggen: Ja natuurlijk, negen op negen met die kwaliteit en keuzemogelijkheden moet evident zijn", vertelt Peter Vandenbempt in zijn maandagse analyse bij Sporza.

"Negen op negen, dat betekent wel drie keer winnen in drie wedstrijden. Sinds begin december heeft AA Gent in de voorbije 11 duels welgeteld twee keer gewonnen. Toch maar even afwachten dus."