Fans Antwerp én Lierse woedend na opvallende move Masika naar zusterclub van Roeselare: "Geen ambitie, enkel geld telt" en "Kan iemand onderzoek naar fraude doen?"

Opmerkelijk nieuws vanop het Lisp maandagmiddag. Ayub Masika trekt naar het Chinese Beijing Renhe. En dat is een zusterclub van ... Roeselare. In volle strijd in 1e nationale B zijn de reacties dan ook niet min. Zowel uit Antwerphoek als uit Liersehoek.

De 24-jarige vleugelaanvaller Ayub Masika zal zoals we hier al schreven naar Beijing Renhe verkassen. In China is de transfermarkt nog open tot 28 februari, dus een uitgaande transfer vanuit België kon nog steeds en de Chinezen zaten al eventjes te azen op Masika.

Maar een week voor Lierse - Roeselare (en mogelijk daarna nog twee keer datzelfde duel in de finale van de play-offs) is het natuurlijk heel vreemd dat de club van de broer van de eigenares van Roeselare (Hawken) net een speler van een concurrent koopt.

Zowel uit Lierse-hoek als uit Antwerp-hoek zijn de reacties dan ook niet min. Beiden zien er een complot in tegen hun team om naar eerste klasse te kunnen, waarbij Roeselare de grote winnaar zou zijn.

@official_rafc @ACT_as_one @sporza Masika nr Chinese 2e kl. vn Chinese investeerder KSV Roeselare. 1wk voor Roe/Lie. Toeval bestaat niet !? — Bart Bruggeman (@BartBn4) 20 februari 2017

Masika Judas!!!😷😷😷 — Mathi (@mathidegroof) 20 februari 2017

@lierse_sk @voetbalkrant ompetitievervalsing van Roeselare, volgend jaar speelt Masika bij Roeselare in 1 e . Lierse mag van Samy ni over — Jestanddogs (@Jestanddogs) 20 februari 2017