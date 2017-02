Racing Genk weet dat de klus nog niet geklaard is: "Moeten op alles voorbereid zijn"

Foto: © photonews

Racing Genk-verdediger Jakub Brabec moet donderdagavond in de terugwedstrijd van de zestiende finales van de Europa League mee de nul zien te houden tegen het Roemeense Astra Giurgiu.

"We kennen hun kwaliteiten en moeten op alles voorbereid zijn. Het is een ervaren team en dus komt het erop aan negentig minuten geconcentreerd te zijn", aldus de 24-jarige Tsjech, die vorige zomer werd overgenomen van Sparta Praag.

Nadat hij in de eerste wedstrijden na de winterstop onder Albert Stuivenberg zijn basisplaats verloren was, heeft de centrale verdediger zich opnieuw in het elftal geknokt. "Natuurlijk was ik ontgoocheld, want voordien speelde ik altijd. Bij een coachwissel kan het echter gebeuren dat je naast de ploeg valt. Albert sprak echter veel met me en dat heeft geholpen", aldus Brabec.

Zondag tegen Charleroi moest Brabec nog gewisseld worden nadat hij in een luchtduel had kennisgemaakt met de vuisten van doelman Penneteau. "Maandagochtend ben ik al naar de tandarts geweest. Er stonden twee tanden los, maar dat probleem is al van de baan."