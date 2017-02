FOTO: De fans van Genk laten Londen hun kleuren zien

Druppelsgewijs streken donderdag duizenden AA Gent-fans neer in Londen. Iedereen wilde wel nog iets van Londen meepikken vooraleer richting het legendarische Wembley te trekken.

Zo waren er Geoffrey Vanlierde en Virginie Weyts, die de M&M-shop van hun blauw en witte m&m's gingen beroven. En ondertussen ook even tijd namen voor Voetbalkrant.com om te poseren...

Geoffrey kreeg ook nog hulp van enkele medewerkers...

En deze familie kwam volledig uitgedost aan op Picadilly-square. "We hebben toch wel wat tijd verloren. Door het weer vertrokken we 45 minuten later en moesten we wat blijven rondvliegen vooraleer te landen. Maar goed, we hadden tijd", klonk het.

Aan het meeting point de Green Man Pub moest het feest nog beginnen, maar er waren wel al fans die zich wat moed kwamen indrinken.